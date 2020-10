[아시아경제 임혜선 기자] 6일 충남 홍성에서 돈사와 계사에서 화재가 발생했다.

이날 오전 8시 35분께 충남 홍성군 은하면 한 돈사에서 불이나 어미돼지와 새끼돼지 1079마리가 폐사했다. 불은 축사 1동을 태우고 2시간여만에 진압됐다. 소방서는 2억3000여만원의 재산피해가 난 것으로 추정했다.

이어 이날 오후 1시 38분께 은하면 한 양계장에서 불이나 육계 9000마리가 죽고,축사 1동이 탔다. 피해 예상 규모는 2억9000여만원(소방서 추산)이다. 경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

