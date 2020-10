[아시아경제 임혜선 기자] 경기 의정부시는 6일 호원2동 재활전문 병원인 마스터플러스병원에서 환자와 종사자 등 12명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 누적 확진 환자수는 26명이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr