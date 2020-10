학교밖청소년 대입용 '청소년 생활기록부' 여가부 우수 정책 선정

성범죄자 신상 모바일 고지·또래 청소년 비대면 봉사활동 프로그램 등

[아시아경제 이현주 기자] 학교 밖 청소년들도 대학 입시에서 활용할 수 있도록 하는 '청소년 생활기록부' 도입 정책이 올해 여성가족부 우수 정책 사례로 선정됐다.

여성가족부는 산하공공기관과 함께 정부혁신 우수사례 경진대회를 개최해 혁신 정책을 소개하고 공유하는 자리를 가졌다고 6일 밝혔다.

▲혁신성 ▲국민과 소통정도 ▲국민 생활에 미치는 영향 등에 대해 전문가 심사와 온라인 국민심사를 거쳐 최종 5개 우수 사례가 선정됐다.

대상으로는 한국청소년상담복지개발원이 추진 중인 청소년 생활기록부가 뽑혔다. 청소년 생활기록부는 학교 밖 청소년들이 학생부종합전형(수시)을 지원할 때 차별 받지 않도록 학교생활기록부를 대체해 대학에 제공할 수 있다.

금상은 여가부에서 추진한 성범죄자 신상정보 모바일 고지가 뽑혔다. 우편 대신 모바일을 통해 성범죄자 신상 정보를 19세 미만 아동·청소년 보호 세대주에게 고지하는 것으로 11월 중 시행된다. 은상은 한국청소년활동진흥원의 '또래 청소년 비대면 봉사활동 프로그램 운영'이 선정됐다. '위기청소년 맞춤형 서비스 강화', '비대면 시대에 걸맞은 디지털 기반의 성평등 교육 콘텐츠 소책자 제작 보급' 사례가 각각 동상을 수상했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr