신세계百, 업계 최초 마스크 페어 개최

[아시아경제 차민영 기자] 신세계백화점이 업계 최초로 마스크 페어를 개최한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 장기화되면서 마스크가 일상 속 필수 아이템으로 자리잡았기 때문이다.

신세계백화점은 오는 8일부터 14일까지 ‘2020 신세계 마스크 페어’를 강남점 파미에스트리트 분수광장 앞에서 개최한다고 6일 밝혔다. 위생용품부터 기능성 및 패션 마스크까지 약 30여개사가 참여해 약 200여개 용품을 준비했다.

주요 참여 제품은 의약외품 허가를 받은 KF80·94·AD(비말차단)마스크를 비롯해 어린이용 마스크,아이스팩 마스크, 손 소독제 등으로, 온·오프라인에서 인기 있는 마스크 및 관련 용품을 한자리에서 만날 수 있다. 보건마스크를 최대 60% 할인하는 이번 페어는 오아후 KF94마스크 20매, 크린숨 KF94마스크 25매를 원플러스원(1+1)으로 판매해 장당 700원에 구매 가능하다.

또 하나의 관람 포인트는 기능성 상품 및 아이디어 상품존이다. 다양한 이색 상품을 소개할 수 있는 자리를 마련해 고객들의 눈길을 사로잡을 예정이다. 평소 마스크를 보관하는데 불편을 겪던 것에 착안해 마스크 보관 케이스를 판매한다. 피부 트러블을 보호할 수 있도록 마스크에 끼울 수 있는 얼굴 가드형 액세서리도 있다. 소중한 반려동물을 위한 마스크도 준비했다. 공기 청정 및 자외선 살균 효과 등 다양한 기능이 있는 스마트 마스크도 판매한다.

이 밖에도 큰 인기를 얻고 있는 패션 마스크 존을 마련했다.트레이닝복으로 유명한 브랜드인 ‘널디’의 로고 마스크, 5가지 파스텔 컬러의 ‘ARDW’ 마스크, 다양한 패턴과 색상으로 유명한 ‘르마스카’ 마스크 등이 있다. 마스크 페어 기념행사도 열린다. 5만원 이상 구매 시 강남점 식당가 금액 할인권 5000원을 증정하며, 10만원 이상 구매 시 시코르 로션과 핸드워시가 담긴 화장품 세트를 증정한다.

김영섭 신세계백화점 상품본부장은 “마스크가 선택이 아닌 필수품으로 자리 잡은 만큼 관련 수요는 앞으로 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다”며 “앞으로도 고객들의 라이프 스타일의 변화에 발맞춰 새로운 제품을 빠르게 선보이겠다”고 밝혔다.

