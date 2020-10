예보, KDIC-학계 협력 프로그램 참여 지방대학 모집

[아시아경제 박선미 기자] 예금보험공사가 대학생 등의 금융산업 이해도 제고를 위해 운영하고 있는 'KDIC-학계 협력 프로그램(KEPA)'의 지방소재 대학 신청을 받고 있다고 6일 밝혔다.

KEPA는 2011년 시작돼 9년째 지속되고 있는 예보의 대표적인 산학 협력 프로그램이다. 예보 직원이 대학교를 직접 방문해 상경계 대학 수업시간에 예금보험제도, 금융권역별 주요 이슈 및 예금보험공사 채용제도 등을 강의한다.

예보는 올해 코로나19로 인한 비대면 강의 상황을 고려해 강의 동영상 배포를 통해 온라인 KEPA를 운영하고 있다. 신청 시 원하는 비대면 질의응답(Q&A)를 별도 요청할 수 있으며 대학별 강의 플랫폼 등을 고려해 실시 형태도 조율할 수 있다.

프로그램에 참여를 원하는 지방소재 대학은 이달 16일까지 신청하면 된다. 예보는 앞으로도 정부의 지방인재 육성 등 사회적 가치 실현 정책을 적극 지원하고, 프로그램 만족도 조사 등을 통해 대학생 등의 요구사항을 반영해 프로그램을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이라고 전했다.

