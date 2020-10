LF, 라이프스타일 브랜드 '피즈' 독립 론칭

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF(대표 오규식)가 헤지스의 영 라인 '피즈'를 분리해 MZ 세대를 위한 라이프스타일 브랜드로 독립 론칭한다고 6일 밝혔다.

2017년 첫 선을 보인 피즈는 모브랜드인 헤지스의 심볼인 강아지의 일러스트를 매 시즌 위트 있게 풀어내 2030 젊은 고객층까지 아우르는 토털 트래디셔널 캐주얼로 헤지스의 저변을 확대하는데 결정적 역할을 해왔다.

‘얼굴’, ‘표정’이라는 뜻의 브랜드명이 내포하듯 피즈는 MZ세대 고객들을 타깃으로 유쾌한 감성과 유니크한 스타일을 제안하는 라이프스타일 브랜드로서 전세계 다양한 동물들의 익살스러운 얼굴 및 표정을 형상화한 캐릭터, 톡톡 튀는 색감, 과감한 디자인을 전면에 내세울 계획이다.

MZ 세대를 위한 브랜드로서 피즈는 LF몰 외에도 MZ 세대 소비자들의 이용 비중이 높은 무신사, 29cm 등 온라인몰 입점 중심의 유통 전략을 고수할 계획이다.

피즈는 독립 브랜드로서 새 출발하는 이번 가을 시즌 최근 수 년 새 전세계 패션계를 주름잡고 있는 레트로(복고) 트렌드를 재해석한 ‘90’s 피즈 컬렉션’을 출시했다.

이번 컬렉션은 1990년대 유행했던 힙합 문화의 전유물인 그래피티의 상징, ‘그릭 로고’와 그래픽 아트워크를 다양한 자수 기법을 활용해 적용한 스타디움 재킷을 비롯해 맨투맨, 롱 가디건, 니트, 후드 티셔츠, 카고 팬츠, 트랙 팬츠 등 총 20여개의 아이템으로 구성되며 스타디움 점퍼 21만9000원, 로고 맨투맨 티셔츠 10만9000원, 카고 팬츠 10만9000원의 가격대로 출시된다.

컬렉션 신규 출시를 기념해 LF의 공식 온라인 쇼핑몰 LF몰에서 신상품 구매 시 10% 할인 혜택 및 추가 5% 할인 쿠폰을 증정하는 프로모션을 진행한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 LF몰 기획전 페이지에서 확인할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr