"해외주식 투자 전략, 유안타證에서 온라인으로 확인하세요"

美증시부터 대만 증시까지 다양한 전략 설명

[아시아경제 이민우 기자] 유안타증권이 온라인 해외주식 투자설명회를 개최한다.

유안타증권은 7일 오후 4시 이 같은 비대면 '웨비나(웹+세미나)' 형태의 'Must Do It, 해외 투자! 슬기로운 주식생활' 설명회를 개최한다고 6일 밝혔다.

미국 시장을 중심으로 글로벌 자산배분 전략을 제시하는 한편 오는 12일 대만주식 중개 서비스 오픈에 앞서 대만 시장 투자전략을 소개한다는 방침이다.

유동원 유안타증권 글로벌인베스트먼트본부장이 '미국 증시 왜 고점이 아닌가, 얼마나 더 오를까?'를 주제로 강연한다. 이어 최현재 유안타증권 글로벌투자정보센터장과 이재윤 유안타증권리서치센터 연구원이 '대만 주식시장 : 애플공화국 대만과 대만반도체 생태계 & 공급망'을 다룰 예쩡이다.

신남석 유안타증권 리테일전략본부장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 글로벌 자산 투자는 선택이 아닌 필수로 자리잡았다"며 "이번 설명회가 최근 글로벌 시장 변동성 확대로 고민하는 투자자들에게 더 나은 방향성을 모색하고 우리나라와 함께 반도체 등 IT강국으로 통하는 대만 시장에 대한 선제적인 투자정보를 얻는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

이번 웨비나는 유튜브나 카카오TV에서 유안타증권 검색 후 라이브 시청하기로 누구든지 참여 가능하다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr





