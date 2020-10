[특징주]디케이락, 현대차 수소차 핵심 협력사로 성장…수소차 핵심부품 기술력 입증

[아시아경제 박형수 기자] 디케이락 디케이락 105740 | 코스닥 증권정보 현재가 12,250 전일대비 650 등락률 +5.60% 거래량 1,680,295 전일가 11,600 2020.10.06 10:10 장중(20분지연) 관련기사 디케이락, 수소차용 연료탱크 압력 안전장치 가스안전공사 인증 획득[클릭 e종목]"디케이락, 반도체·수소연료전지 등 신규 사업군 성장" 디케이락, 수소차 테마 상승세에 10.55% ↑ close 이 강세다.

6일 오전 9시49 디케이락은 전날보다 2,59% 오른 1만1900원에 거래되고 있다.

디케이락은 한국가스안전공사(KGS)로부터 수소자동차용 연료탱크 온도감응식 압력안전장치 용기부속품 2종 인증을 획득했다고 6일 밝혔다. 지난해부터 수소자동차 사업 확장을 위해 제품 개발을 내부적으로 추진했다.

수소연료탱크가 화재상황에 노출돼서 온도가 올라가면 자동으로 열려 압력을 해소해 주는 장치로 수소자동차에 사용되는 수소연료탱크가 어떤 가혹조건에서도 안전을 보장할 수 있도록 개발했다. 넥쏘에는 3개의 수소연료탱크가 들어간다. 각각의 탱크 입구에는 TPRD가 설치되어 있다.

TPRD는 700bar급 수소자동차 연료탱크용 안전장치로 설계 및 개발됐다. 화재 시 메탈퓨즈가 녹으면서 탱크 내 수소가스를 밖으로 배출하여 탱크 압력 제어와 폭발을 차단하는 장치다. 기존 방식 대비 특수소재형 메탈퓨즈를 자체 개발해 안정성을 더욱 강화했다.

지난해 12월 현대차는 오는 2025년까지 수소자동차의 연간 판매량을 11만 대로 늘리겠다는 계획을 밝혔다. 또 글로벌 시장조사업체 IHS도 전세계 수소차 시장 규모가 2022년 26만대, 2030년에는 220만 대로 확대될 것으로 전망하고 있어 향후 수소자동차 대중화 및 확산이 더욱 가속화될 것으로 예측되고 있다.

디케이락 관계자는 "추가적인 응용 개발을 통해 전 산업분야에 광범위하게 사용하는 Safety Valve와 같이 수소 산업뿐만 아니라 CNG 등 기타 산업분야에도 화재 안전장치 등으로 범용 사용될 수 있도록 추가 개발을 확대해 나갈 계획"이라고 설명했다.

디케이락은 이미 지난해 수소산업에 사용되는 튜브피팅과 ORFS(O-Ring Face Seal)피팅을 유럽 수소 동력 자동차 형식승인인 EC79 인증을 획득했다. 현재 동종업계에서는 유일하게 보유 중이다. 현대자동차의 수소연료전지 차량인 넥쏘의 연료 공급 모듈에 8가지 부품 비롯해 수소연료전지 관련 제품에도 피팅과 밸브류 공급을 지속적으로 확대 중이다.

