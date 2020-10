동양, 연이은 건설플랜트 수주로 경쟁력↑

변전소 토건공사, 소각로 및 폐기물저장창고 설치공사 잇단 수주

[아시아경제 김종화 기자]유진그룹 계열인 '동양'이 최근 건설플랜트 사업 수주에 잇따라 성공하며 견실한 성장세를 이어가고 있다. 동양은 한국전력공사가 발주한 약 183억원 규모의 '345kV 고덕#2 변전소 토건공사'를 수주했다고 6일 밝혔다.

이번 프로젝트는 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 조성에 따른 수요전력 공급과 주변 변전소 중부하 해소를 위한 전기공급설비(변전소)의 토건공사다. 이 공사에서 동양은 지하1층 지상4층 철골?철근콘크리트조(SRC조) 시공을 일괄 도급공사로 수행한다. 공사기간은 총 25개월로 2022년 11월 준공 예정이다.

특히 이번 수주는 동양의 첫 변전소 토건공사로 향후 관련 건설 공사에서의 수주 기회를 확보할 수 있다는 데 큰 의미 있다.

플랜트 사업에서도 수주낭보를 이어가는 중이다. 지난달 말에는 KG ETS(케이지이티에스)가 발주한 '스토커(STOKER) 소각로 & 폐기물저장창고 설치공사' 수주를 확정했다. 이번 계약은 기존 폐기물 소각로 교체공사, 폐수처리장 신설공사, 폐기물 보관동 개선공사가 포함된 프로젝트로 사업장은 경기도 시흥시 시화공단 내에 위치해 있다. 이달 본계약을 체결할 예정이며, 2022년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

동양은 이번 공사에서 '일반 및 지정 폐기물 보관동 개선 토건공사', '스토커 소각로(125t/일 × 2기) 교체공사', '폐수처리장(800t/일) 신설공사'를 맡게 된다.

동양의 환경플랜트 사업은 산업폐기물 소각설비, 소각 및 발전시설 연소가스처리설비, 시멘트 제철제강 등 다양한 공정의 집진설비, 탈질설비 개선공사 등을 수행하며 소각 및 대기 환경플랜트 분야에서 기술을 축적해 왔다.

동양은 특히 대기오염 방지설비 분야에서 대부분의 기술을 국산화하며 소각설비, 연소가스처리설비, 탈황/탈질설비, 집진설비 분야에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있다.

동양 관계자는 "최근의 수주는 코로나19 등 어려운 환경 속에서 이뤄낸 결실"이라면서 "앞으로도 독자적이고 체계적인 사업영역 구축을 통해 수주경쟁력을 높여 가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr