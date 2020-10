우리나라 초·중·고 학생 4명 중 1명 비만·과체중

비만 질병 분류

8종 암 유발 주요 요인



"10대 비만 문제 관심 부족

복지부·교육부 함께 적극 대처해야"

[아시아경제 이현주 기자] 우리나라 초등학교 및 중·고등학교 학생 4명 중 1명은 과체중 또는 비만인 것으로 나타났다.

정춘숙 더불어민주당 국회의원이 국회입법조사처로부터 제출 받은 자료에 따르면 최근 5년간 우리나라 초·중·고등학생의 과체중 및 비만 비율 현황은 2015년 21.8%, 2016년 22.9%, 2017년 23.9%, 2018년 25%, 2019년 25.8%이다. 과체중은 최근 5년간 0.8% 증가한 반면, 비만은 3.2%가 증가하여 비만 문제가 더 심각한 것으로 나타났다.

비만은 정상인에 비해 당뇨와 고혈압 등 질병발생 위험을 증가시키고, 각종 암을 유발하며 사망위험을 증가시킨다. 세계보건기구(WHO)는 비만을 질병으로 분류하여 총 8종의 암(대장암, 자궁내막암, 난소암, 전립선암, 신장암, 유방암, 간암, 담낭암)을 유발하는 주요 요인으로 제시하기도 하였다.

정춘숙 의원은 "우리나라는 지난 2018년 7월 관계부처 합동으로 '국가 비만관리 종합대책'을 발표했지만, 특히 10대 비만 문제에 대한 관심과 정책은 부족한 실정" 지적했다.

정 의원은 "비만은 질병이며, 특히 10대 비만 문제에 사회적 관심을 기울여야 한다"며 "이제 정부가 나서서 구체적인 가이드라인을 제시하고, 필요하다면 보건복지부 중심의 컨트롤 타워를 만들어 교육부와 함께 적극적으로 10대 비만 문제에 대처해야 한다"고 강조했다.

