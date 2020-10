숭실대, 개교 123주년 'AI비전선포식'개최

[아시아경제 이현주 기자] 숭실대학교는 개교123주년인 10월7일 'AI비전선포식'을 오전 11시부터 유튜브 온라인으로 개최한다고 6일 밝혔다.

숭실대는 국내 최초 4년제 근대 대학으로 1969년 국내 최초 컴퓨터 교육 도입, 1970년 국내 최초 전자계산학과 설립, 1983년 국내 최초 중소기업대학원 설립, 1996년 국내 최초 정보과학대학 설립, 2005년 국내 최초 IT대학을 설립하며 최초의 기록을 세워왔다. 올해 교육부 주관 4차 산업혁명 혁신선도대학 지원사업에 선정되기도 했다.

숭실대는 '숭실의 모든 학문은 AI로 통한다'라는 캐치 프레이즈를 내걸고 AI융합분야 국내 최고 대학으로 특성화에 나선다. 내년까지 모든 학과에 융합 전공을 개설하고, 모든 단과대학에 AI 융합과목을 개설할 예정이다. AI모빌리티 분야를 선도하는 AI STAR 대학으로 AI 융합인재를 양성하고 지속가능한 교육 혁신을 이뤄낼 계획이다.

이날 행사에는 박영선 중소벤처기업부 장관, 데니스 홍 UCLA 교수, 김윤 SK텔레콤 CTO, 박근한 NHN 센터장, 오병준 지멘스 인더스트리 소프트웨어 대표 등 국내·외에서 AI분야의 발전을 이끄는 국내외 최고의 AI전문가들의 기조연설과 주제강연, AI세미나, AI기업 MOU 등 다양한 프로그램이 진행된다. 숭실대학교 유튜브 채널에서 실시간으로 확인할 수 있다.

