경남교육청, 함께 만들어 가는 청렴한 경남교육 전시회

청렴관련 홍보 콘텐츠 전시로 청렴문화 조성을 위해 노력

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 5일 제2청사 북카페 ‘지혜의 방’ 갤러리에서 ‘함께 만들어 가는 청렴한 경남교육 전시회’를 개최했다고 5일 밝혔다.

오는 12일까지 열리는 이번 전시회는 지난 7월 도내 교직원을 대상으로 한 경남교육 청렴 홍보 콘텐츠 공모전 출품작과 각 교육지원청에서 교육공동체를 대상으로 한 청렴 관련 공모전 입상작 30여점이 전시됐다.

전시작품은 글과 그림으로 청렴에 대한 의지를 표현한 청렴 서화, 청렴 사진, 청렴 포스터 등으로 구성됐다.

전시 오픈식은 5일 오후 2시 30분 제2청사 북카페 갤러리에서 이민재 감사관을 비롯해 교육지원청 관계자 등 20여명이 참석한 가운데 개회, 경과보고, 청렴 UCC 상영, 청렴 다짐 순서로 진행됐다.

이민재 감사관은 “이번 전시회는 우리 교육 가족이 함께 만든 전시라는 점에서 큰 의미가 있다. 청렴은 행복한 길이고, 함께 갈 때 더 쉽게 갈 수 있는 길이다. 이번 전시가 청렴을 문화로 인식하게 하고, 청렴한 경남교육을 만드는데 기여하길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr