유럽연합 행정수반, 코로나 확진자 접촉에 자가격리

유럽연합(EU) 행정부 수반 격인 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 접촉한 뒤 자가 격리에 들어갔다고 AP통신이 5일(현지시간)전했다.

폰데어라이엔 집행위원장은 이날 트위터에 자신이 지난주인 9월 29일 한 회의에 참석했으며 당시 수행했던 한 사람이 전날 코로나19 양성 판정을 받았다면서 규정에 따라 6일 오전까지 자가격리를 할 것이라고 밝혔다.

폰데어라이엔 집행위원장은 자신은 지난 1일 코로나19 진단 검사에서 음성 판정을 받았으며 이날 다시 검사를 받는다고 덧붙였다.

폰데어라이엔 집행위원장은 지난 1∼2일 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 정상회의에도 참석한 바 있다.

