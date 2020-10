새벽 잠 설치게 하는 재난문자 '공해'…박수영 "행정 편의주의적 발상"

[아시아경제 이지은 기자] 올해 들어 중앙부처와 지자체가 송출한 재난문자가 하루 평균 126건에 달하는 것으로 나타났다.

박수영 국민의힘 의원은 행정안전부와 국민재난안전포탈 사이트를 분석한 결과, 올 해(1월 말~9월 말) 중앙부처와 지자체가 송출한 재난문자가 3만4679건에 달하는 것으로 나타났다고 5일 밝혔다.

하루 126건 꼴이다. 중앙정부와 지자체가 각각 654건, 3만4025건의 재난문자를 송출했다. 조사기간 중 단일 최대 문자발송은 지난달 2일로 총 781건이 발송됐다.

문제는 재난문자의 남발로 국민이 피로감을 느낀다는 것. 박 의원은 "국민들이 운전중이나 회의중, 학교나 도서관 등 일상생활에서 정부나 지자체가 강제로 송출한 문자에 그대로 노출되고 있는 상황에서 과다한 재난문자 송출로 인해 피로도가 증가하고 있다"고 지적했다.

새벽에 재난문자를 받는 경우도 적지 않은 것으로 나타났다. 현재 재난문자 송출기준에는 한파, 강풍, 풍랑, 건조, 폭염, 황사, 미세먼지 등과 관련해서는 송출시간을 주간(06:00~21:00)로 정하고 있는데, 코로나와 같은 감염명에 대해서는 이러한 송출시간 제한이 없기 때문.

지난달 3일의 경우 총 395건의 문자발송 중 야간시간(21:00~06:00)에 총 61건의 문자가 발송됐고, 이 중 51건은 새벽시간(24:00~06:00)에 발송됐다. 박 의원은 "행정편의주의적인 발상이 국민들을 힘들게 하고 있다"며 "정부는 '참아달라', '동참해달라'는 호소 이외에 송출시간 관리, 수신거부 안내와 같은 가시적인 대책을 만들어 국민에게 알려야 한다"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr