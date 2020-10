5일 서울시청 앞에서 '광화문광장 재구조화 사업에 대한 시민사회단체 성명 발표 기자회견'이 열리고 있다. 참가자들은 서울시가 지난달 28일 발표한 광화문광장 조성 계획이 교통 대책, 역사 복원, 이용 방식 등의 대안을 제대로 담아내지 못했다며 조성사업을 중단할 것을 촉구했다. /문호남 기자 munonam@

