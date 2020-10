"가전제품마다 출력 맞는 어댑터 사용해야" … 폭발·화재 위험 주의

[아시아경제 조인경 기자] 무선청소기나 노트북, 컴퓨터모니터, 전동드릴 등 어댑터를 사용하는 가전제품들을 해당 제품의 정격어댑터가 아닌 출력이 높은 다른 어댑터에 연결할 경우 화재나 폭발 위험이 높은 것으로 나타났다.

5일 국립소방연구원에 따르면, 올 들어 발생한 화재 사고 가운데 37.5V 진공청소기용 어댑터를 7.4V 스팀청소기용에 꽂아 충전하다가 배터리가 폭발해 불인 난 사례가 보고됐다.

지난해에는 정격전압 46V의 전동스쿠터를 60V로 충전해 배터리 과충전으로 화재가 발생한 사례도 있었다.

소방연구원이 어댑터를 혼용해 사용할 경우 일어나는 현상을 알아보기 위해 화재위험성 실험을 진행한 결과, 정격출력보다 높은 출력의 어댑터로 낮은 출력의 제품을 충전한 경우 제품 내부의 배터리 온도가 점점 상승하고 충전을 계속하자 과열되면서 배터리에 불이 붙었다.

또 제품 내부에 여러 개의 배터리가 있는 경우 배터리가 차례대로 폭발하면서 배터리 파편이 불이 붙은 채로 날리는 현상도 발생해 화재로 이어질 위험성이 매우 높은 것으로 확인됐다.

소방연구원 관계자는 "가전제품의 어댑터는 과전류나 화재 발생을 막기 위해 정격전압의 해당 제품용을 사용하고, 어댑터에 사용제품의 명칭을 적은 테이프를 붙여두면 혼용을 막는데 도움이 될 것"이라고 말했다.

