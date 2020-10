코오롱스포츠, BT21 캐릭터 담은 플리스 재킷 출시

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 38,550 전일대비 800 등락률 +2.12% 거래량 79,186 전일가 37,750 2020.10.05 10:28 장중(20분지연) 관련기사 BKBC, 유튜버 밤비걸과 콜라보 출시가을 타는 피부...'보습'만 잘해도 안티에이징코오롱스포츠, 한남동에 새 플래그십스토어 오픈 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 라이프렌즈의 글로벌 밀레니얼 캐릭터 BT21을 담은 플리스 재킷 ‘BT21 코오롱스포츠 플리스’를 출시했다.

BT21은 라인프렌즈의 프렌즈 크리에이터스 첫 프로젝트로 탄생한 캐릭터다. 지난해 가을겨울 시즌에 BT21과 함께 첫 선을 보인 뒤 평균 판매율 92%에 이르는 등 높은 인기를 얻자 이번 시즌 새롭게 출시하게 됐다.

BT21 코오롱스포츠 플리스는 코야, 알제이, 슈키, 망, 치미, 타타, 쿠키 총 7개 캐릭터를 디자인 요소로 적용했다. 캐주얼한 후드는 일체형으로 각각의 BT21의 캐릭터를 자수로 패치했으며, 왼쪽 소매에 BT21과 코오롱스포츠의 로고를 와펜으로 담아 BT21 코오롱스포츠 플리스 만의 매력을 표현했다.

포근한 느낌의 플리스 소재와 BT21 캐릭터가 만나 한층 더 귀여운 느낌의 캐주얼 룩을 완성할 수 있게 한다.

남녀공용으로 XS, S, M 등 3가지 사이즈로 출시했으며, 퍼플컬러는 ‘치미’, 블랙은 ‘타타’, ‘코야’, 화이트컬러는 ‘쿠키’와 ‘알제이’, 브라운은 ‘슈키’, 그린컬러는 ‘망’ 캐릭터를 담았다. 가격은 모두 10만8000원이다.

코오롱스포츠 관계자는 "지난해 BT21과의 만남으로 코오롱스포츠는 새로운 디자인에 도전할 수 있었다"며 "BT21 캐릭터와 두번째 만남을 통해 새로운 고객층을 만날 수 있는 기회를 더욱 공고히 할 계획"이라고 전했다.

BT21 코오롱스포츠 플리스는 코오롱스포츠 공식 홈페이지과 코오롱몰에서 만날 수 있으며, 추후 코오롱스포츠 오프라인 매장에서도 판매될 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr