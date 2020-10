KT, 5G요금제 선공...선택약정 적용시 '3만원대'(종합)

SK텔레콤·LG유플러스도 중저가 요금제 내놓나

[아시아경제 구채은 기자] KT가 5G 중저가 요금제인 최저 3만원대 요금제를 통신3사 중 가장 먼저 출시했다. 선택약정 25% 할인을 받으면 월정액 3만3750원만 부담하면 되는 5G 요금제다.

기존 통신3사의 5G 최저 요금이 5만원대에서 시작한다는 점을 감안하면, KT의 중저가 요금제 도입이 가입자 모집에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다. KT의 선공으로 SK텔레콤이나 LG유플러스도 3~5만원대 중저가요금제를 잇따라 출시할 가능성도 열려있다.

KT, 4~5만원대 5G 요금제 출시

5일 KT는 ‘5G 세이브’, ‘5G 심플’ 신규 5G 중저가 요금제 2종을 출시한다고 밝혔다. ‘5G 세이브’는 월 4만원대로 데이터를 많이 쓰지 않는 고객을 위한 요금제다. 선택약정 25% 할인을 받으면 월정액 3만3750원만 내면 쓸 수 있다. 매월 5GB의 데이터를 제공하고, 기본 제공량을 소진하면 최대 400Kbps(초당 킬로비트)의 속도로 데이터를 이용할 수 있다. 월정액 4만5000원(이하 부가세 포함)이다.

‘5G 심플’은 KT의 데이터 완전 무제한 요금제 ‘슈퍼플랜 베이직(월정액 8만원, 국내 데이터 완전 무제한)’ 아래 단계의 요금제다. 월정액은 6만9000원으로 선택약정 할인 시 5만1750원이다. 매월 110GB의 데이터를 쓸 수 있고, 기본 데이터를 사용한 후에는 5Mbps(초당 메가비트)의 속도로 데이터를 이용할 수 있다. 5Mbps는 HD급 영상(고화질)을 원활하게 볼 수 있는 속도다. ‘5G 심플’ 요금제는 태블릿PC등 다른 스마트기기에 10GB의 데이터를 공유할 수 있다. 이밖에 KT는 월 8GB의 데이터를 제공하는 ‘5G 슬림’ 요금제의 기본 데이터 제공량을 8GB에서 10GB로 올렸다. 이달 1일부터 적용된다.

넷플릭스 프로모션 연장

KT는 ‘슈퍼플랜 초이스’ 출시를 기념해 ‘넷플릭스 3개월 무제한 프로모션’을 10월 31일까지 연장한다. ‘슈퍼플랜 베이직 초이스’ 이상 요금제에 가입할 경우, 월 1만 2000원 상당의 ‘넷플릭스 스탠다드’를 3개월간 무제한으로 이용할 수 있다.

이성환 KT 5G/GiGA사업본부장(상무)은 “5G 중저가 요금제 출시를 통해 고객들에게 다양한 선택지를 제공하고자 한다”며 “KT는 고객 만족도를 높일 수 있는 상품과 서비스를 선보일 수 있도록 한층 더 노력할 것”이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr