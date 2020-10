11번가, 고객이 상품 받은 다음날 바로 판매자 정산한다

[아시아경제 이승진 기자] 11번가가 ‘오늘발송’ 판매자를 대상으로 ’11번가 빠른정산’ 서비스를 제공한다.

‘11번가 빠른정산’은 주문 당일 발송으로 고객에게 빠른 배송 서비스를 제공해 준 판매자를 위해 마련한 서비스다. 11번가 내 ‘오늘발송’ 서비스를 통해 물건을 판매하면서 오늘발송 이행률 99%를 유지하고, 최근 6개월 간 판매자 평점 3가지 항목 90점 이상인 우수 판매자에게 제공된다.

‘11번가 빠른정산’은 11번가에서 오늘발송 상품을 주문한 고객에게 상품이 배송된 바로 다음날 정산금액의 70%를 먼저 지급한다. 나머지 30%는 이후 고객이 11번가에서 구매확정한 다음날 정산된다.

기존 일반정산은 고객이 구매확정을 한 다음날 100% 정산이 진행된다. 고객이 직접 구매확정을 하지 않아도 배송완료 7일 후엔 자동 구매확정으로 전환돼 대략 10일 정도 소요된다. ‘11번가 빠른정산’으로 판매자는 고객이 결제한 뒤 2~3일 만에 정산을 받게 돼, 일반정산 대비 7일 정도 앞당겨 정산 받을 수 있는 셈이다.

아울러 11번가는 판매자들의 판매관리 사이트인 ‘셀러오피스’를 통해 예상 ‘빠른정산’ 금액과 내역, 정산 진행현황 등을 한눈에 조회 및 관리할 수 있는 기능을 마련했다. 그 외 ‘11번가 빠른정산 관련 세부사항도 11번가 셀러오피스에서 상세히 확인할 수 있다.

11번가 ‘오늘 발송’ 서비스는 오늘 주문하면 주문 당일 바로 발송하는 보다 빠른 쇼핑 서비스다. 최근 일주일 간 주문 당일 발송을 이행한 비율이 99% 이상인 판매자의 상품만 ‘오늘 발송’으로 판매한다.

10월 기준 4만 8000여 판매자의 1300만 개 이상의 상품이 판매 중이다. 매일 15시에서 20시까지 설정된 주문 마감시간 내 결제하면 주문 당일 발송되며 늦어도 주문 후 2일 안에(일요일, 공휴일 제외) 상품을 받을 수 있다.

이상호 11번가 사장은 “당일발송으로 11번가 고객들에게 양질의 배송서비스를제공해 준 판매자 분들께 수수료 없이 업계에서 가장 빠른 수준의 정산을 제공하게 됐다”며 “앞으로도 11번가와 판매자의 상생을 통해 더 좋은 판매환경을 제공해 이를 기반으로 11번가가 성장하는 선순환 협력관계를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

