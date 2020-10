[특징주]SK바이오팜, 장초반 10%대 급락...기관 보호예수 해제 물량 여파

[아시아경제 박지환 기자] 5일 코스피 시장에서 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 156,500 2020.10.05 00:00 장중(20분지연) 관련기사 ‘BTS' 빅히트엔터 공모주, 나도 투자해볼까투자 잘 하는 지주사 SK, 재평가 필요SK바이오팜, 기관 보유 170만주 5일 풀린다 close 이 장초반 10% 이상 급락했다. 기관투자자 보유 주식 170만주가 시장에 나온 영향 때문인 것으로 풀이된다.

SK바이오팜은 이날 오전 9시32분 현재 전장보다 10.54% 떨어진 14만원에 거래되고 있다. 이날 주가 급락은 기관 투자가들이 SK바이오팜 공모 당시 배정받은 주식 중 의무보유기간이 지난 물량의 차익 실현 매물이 나오고 있는데 따른 것으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 기관들이 공모 당시 배정받았던 총 1320만주 가운데 170만5534주가 3개월의 의무보유기간이 끝났다. 이날부터 시장에서 거래할 수 있다.

앞서 상장과 동시에 공모 배정주 1320만주 가운데 631만주는 시장에 바로 나왔다. 나머지 690만주는 상장일로부터 짧게는 15일에서 길게는 6개월까지 의무 보유 기간이 설정된 상태다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr