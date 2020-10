[인터뷰]이동진 도봉구청장“2만석 규모 대중음악공연장 ‘서울아레나’ 건립 차질 없이 진행중”

전문기관 분석에 의하면 서울아레나 건립 약 300개 정도 새로운 문화기업, 그리고 1만3000개 새로운 일자리 생길 것이라 연구결과 도출

[아시아경제 박종일 기자]“도봉구는 문화도시로 거듭나기 위해 서울 아레나 건립 등 대형 사업을 추진하고 있는데요, 큰 문제없이 진행되고 있습니다.”

이동진 도봉구청장은 2만석 규모의 대중음악공연장인 서울아레나 건립이 차질 없이 진행되고 있다는 점을 이같이 설명했다.

이 구청장은 “약 2만여명을 동시에 수용할 수 있는 공연을 연간 90회 정도 진행할 계획인데 연간 270만명 정도가 공연을 위해 도봉구를 찾을 것이고, 상당한 부과효과가 있지 않을까 기대하고 있다”고 덧붙였다.

전문기관 분석에 의하면 약 300개 정도 새로운 문화기업, 그리고 1만3000개 새로운 일자리가 생길 것이라 연구결과가 도출됐다는 것이다.

이 구청장은 “그런 것들을 담기 위한 문화산업단지가 현재 조성중에 있고, 약 3600억 원 정도의 규모로 49층 높이로 현재 공사가 진행 중에 있다”고 말했다.

그 주변으로 로봇과학관, 사진미술관 등 상당히 큰 규모의 사업들이 진행이 되고 있다.

이런 문화시설을 자주 찾고 이용하기 위해서는 여러가지 기반상황 교통상황등도 마련되어야 할 것인데 현재 도봉구도 KTX 동북부 연장사업과 더불어서 GTX-C노선 추진에 강한 의지를 밝혔다.

이 구청장은 “이미 GTX-C 노선은 확정이 돼 이미 추진 중에 있데 도봉구는 KTX 연장을 해달라고 요청하고 있다”고 밝혔다.

KTX가 현재 SRT라는 이름으로 수서역까지만 와있는데 수서역을 거쳐서 삼성동~청량리~창동~의정부 연장을 해달라는 것이다. 삼성~ 청량리~창동 의정부는 GTX-C 노선과 동일하다“고 말했다.

동일한 선로를 함께 이용할 수 있기 때문에 경제적으로도 매우 절감할 수 있는 것이고, 이미 그런 제안에 대해서는 국토부와 기재부의 타당성 검토 예비 타당성 검토를 이미 끝내서 적정하다는 판단이 내려져있는 상태라고 주장했다.

이 구청장은 “그런데 국토부가 최근에 와서 이 문제에 대해서 소극적으로 있어서 동북부연장 추진위원회를 국회의원 10명과 해당 지자체장들이 구성을 하고 있는데, 주민들 의지를 모아 정책과 국정의 신뢰도라는 측면에서도 반드시 이루어져야 된다고 주장을 하고 있고 또 그렇게 되지 않을까 기대하고 있다”고 말했다.

이와 함께, 도봉구가 유니세프 아동친화도시로 선정 되고 또 유네스코의 글로벌 학습도시, 또는 유엔대학에서 인증한 RCE(지속가능발전교육 거점도시)로 선정된 것은 인류 보편적 가치와 연관된 우리 도시의 노력, 정책의 인증이었다는 점에서 매우 의미있다고 생각한다고 강조했다.

마지막 이동진 구청장은 “최근에 코로나 상황이 매우 좋지 않다. 하지만 이웃을 생각하고 연대와 협력의 노력을 기울인다면 반드시 이 위기의 강을 벗어날 수 있다고 생각한다”며 “세 번씩이나 구청장 소임을 주신 것에 대해서 정말로 감사하게 생각하고 나머지 2년이 채 안남은 임기 동안에도 최선의 노력을 다하겠다”고 맺었다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr