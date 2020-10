추석연휴 확진자 42명 속출 부산, 5일부터 방역조치 더 강화한다

고위험 유흥시설 5종·방문판매 등 직접판매홍보관 집합금지 유지

최근 확진 다수 발생한 목욕장업도 집합금지 적용대상에 추가

일반음식점 규모와 관계없이 집합제한 명령 발령

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 추석 연휴가 끝나도 부산에선 집합금지 연장과 추가 등 더 강화된 방역조치가 시행된다.

부산시는 연휴기간 총 42명의 확진자가 발생하는 등 코로나19 확산이 급증하자 5일부터 특별방역 2주차 대책에 돌입키로 했다.

부산시는 4일 오후 변성완 부산시장 권한대행이 주재하는 위기관리회의에서 지난달 27일부터 10월 3일까지 최근 1주일간 하루 평균 확진자 수가 6.6명으로 증가세를 보이고 있고, 감염원을 알 수 없는 사례도 지속적으로 발생하자 이같은 방역강화 조치를 내렸다.

부산은 북구 만덕동과 금정구 평강의원, 부산진구 온병원 등 소규모 음식점과 목욕탕, 병·의원 등에서 확진자가 발생하는 등 집단감염 위기가 고조되고 있다.

부산시는 5일부터 11일까지 특별방역기간 2주차에 기존 집합금지 적용을 받는 ▲클럽·룸살롱 등 유흥주점, 콜라텍, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차 등 유흥시설과 ▲방문판매 등 직접판매홍보관에 대한 집합금지를 연장한다.

또 확진자가 연이어 발생하고 있는 ▲목욕탕업에 대해서도 집합금지 명령을 추가 발령한다.

지역 내 또 다른 감염원으로 판단되는 ▲일반음식점에 대해서도 규모와 관계없이 방역수칙 준수를 의무화하는 집합제한 명령 발령한다.

기존 집합제한 명령을 적용받는 ▲300인 이상 대형학원과 ▲뷔페 ▲노래연습장 ▲실내집단운동 ▲실내 스탠딩공연장 ▲유통물류센터에 대한 집합제한도 유지된다.

부산시는 이번 2주차 기간 감염 추이와 위험도를 모니터링하고, 이를 통해 조치 연장 여부를 검토할 계획이다.

