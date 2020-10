주호영 "젊은이는 실수해도 돼"…청년 홍보물 논란 면직처분 옹호 목소리

[아시아경제 최은영 기자] 국민의힘 중앙청년위원회 소속 위원들이 홍보 게시글에 부적절한 표현을 사용해 비상대책위원회로부터 면직 처분을 받은 것에 대해 당내에서 "과한 결정이었다"라는 목소리가 나오고 있다.

4일 국회에서 열린 기자간담회에서 주호영 국민의힘 원내대표는 "젊은이는 (실수해도) 12번 된다라는 말이 있다. 실수가 없다면 발전도 없다"라며 "그것(논란)을 훈련된 정치인의 시각으로 볼 것이 아니라고 생각한다"라고 밝혔다.

이어 "'육군 땅개 알보병'을 남들이 말하면 비하이지만, 거길 거친 사람이 '내가 고생했다'라고 스스로 이야기하는 걸 비하라고 하면 무슨 말을 하겠나"라며 "누구는 카투사라서 휴가를 29일이나 가는데도 나는 (이렇게) 고생했단 의미로 쓴 것"이라 꼬집었다.

아울러 "과한 책임을 묻는 것은 아니지 않냐고 생각한다"라며 "본인들도 많이 배웠을 것이다. 너그럽게 봐주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

장제원 국민의힘 의원도 자신의 SNS를 통해 "청년은 실수를 통해 배우고 성장한다"라며 "우리 당이 청년들의 실수에 제명이라는 칼을 들이댄 것은 과한 결정이었다"라고 비판했다.

또한 "민주당 국회의원들이나 지도급 인사들의 망언은 화려하다 못해 공해 수준"이라며 "다 읊어댈 수는 없지만 누구 한 명 제명되었다는 말을 들어 본 적이 있나"라며 에둘러 비판했다.

앞서 국민의힘 중앙청년위원회는 지난달 29일 페이스북에 지도부를 소개한 홍보 게시글에서 '땅개' '하나님 통치' 등의 부적절한 표현을 사용해 논란을 빚은 바 있다. 이에 비대위는" 국민의 눈높이에 맞춘 혁신과 변화의 행보에 멈춤이 없도록 최선을 다하겠다"라며 면직처분과 내정 취소 조처를 내린 바 있다.

