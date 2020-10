강경화 까지…與 속출하는 '장관 리스크'에 곤혹 (종합)

[아시아경제 나한아 기자] 단시간에 장관들의 논란이 속출하는 이른바 '장관리스크'가 발생하고 있다.

추미애 법무부 장관의 '아들 군 특혜 의혹'이 법원의 무혐의 판결로 종식되는 듯싶었으나 아직까지 야당과 일각의 '거짓 해명'에 대한 비판이 있는 가운데, 최근 추석 연휴 1일부터 복지부가 올린 박능후 보건복지부 장관의 포스터에도 비판이 속출하고 있다. 또 4일에는 강경화 외교부 장관의 남편이 코로나 19사태에 미국여행을 하는 등 '남편 논란'이 떠오르고 있다.

외교부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 세계적 확산에 따라 해외여행 자제를 권고한 가운데 강경화 외교부 장관의 남편인 이일병 전 연세대 교수가 지난 3일 인천국제공항을 통해 요트 구입을 목적으로 미국으로 출국한 사실이 밝혀지면서 여야 간 부정적 목소리가 나오고 있다.

국민의힘은 4일 강경화 외교부 장관 남편의 미국 출국과 관련해 "이 정부의 이중잣대 실상을 보여준 것"이라고 했다. 최형두 원내대변인은 이날 구두 논평에서 "국민들은 정부의 해외여행 자제 권고에 따라 긴급한 해외여행을 자제하고 추석 성묘조차 못 갔다"라며 "그런데 정작 정부 주무 부처인 외교부 장관 남편은 마음대로 해외여행을 떠난다니 믿기 어렵다. 이게 제대로 된 문명국가냐"고 비판했다.

김태년 더불어민주당 원내대표는 이에 대해 "적절하지 않은 행위라고 본다."라고 밝혔다.

이에 강경화 장관은 이날 오후 외교부 실국장급 간부들과의 회의에서 남편 해외여행 논란에 “송구스럽다”라고 말했다. 외교부에 따르면 “국민들께서 해외여행 등 외부활동을 자제하시는 가운데 이런 일이 있어 송구스럽게 생각한다”고 말했다.

청와대는 강 장관 남편의 요트 여행 소식에 당혹감을 감추지 못하며 유감을 표시했다.

강 장관의 '남편 논란'이 제기되기 며칠 전, 지난 1일부터 보건복지부가 게재한 박 장관이 정면에 서 있는 추석 인사 포스터가 논란이 돼 화두에 올랐다.

정치권과 여론은 부정적 입장을 내비쳤다. 누리꾼들은 "의료진 덕 보고 있으면서 일선에 있는 의료진들 등에 칼이나 꽂지 마시죠", "장관 얼굴이 나오는 홍보물은 왜 필요한 거죠? 진짜 세금으로 쓸데없는 짓만 할래요?" 등의 부정적 목소리가 나왔다.

조수진 국민의힘 의원은 4일 페이스북을 통해 "이런 걸 만든다는 발상 자체가 놀랍고 신기하다. 배경은 달님"이라고 비판했고, 진중권 전 동양대 교수도 페이스북에 "이젠 추석에 납량특집을 한다."라며 비꼬았다.

한편, 추미애 법무부 장관은 지난 9개월 동안 '아들 군 특혜 의혹'으로 "제 2의 조국사태가 벌어지는 것 아니냐는" 논란이 빚어졌고, 긴 전말 끝에 무혐의로 마무리되었다.

추 장관은 무혐의 판결을 받은 후, 해당 사건에 대해 "제가 법무부 장관 후보로 지명되자, 미래통합 당(현 국민의힘)은 아무 검증 없이 일부 언론과 '묻지마 의혹'으로 부풀려 검찰에 고발하였다"라며 "수사 가이드라인 제시 불가라는 굴레에 갇혀 9개월 동안 묵묵히 지켜만 보았지만, 왜 이 사건을 그토록 오랫동안 끌고 있었는지 의문이다"라고 말했다.

그러면서 "이에 대해 무책임한 의혹을 제기한 분들의 분명한 사과를 다시 한번 촉구한다."라며 강력히 반박했다.

이러한 잇따른 장관 논란에 야당은 최근 강 장관 '남편 요트 여행'을 꼬집으면서 "현 정권의 도덕 수준을 보여주는 또 하나의 내로남불 사례"라며 정부의 도덕성이 부족하다고 비판했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr