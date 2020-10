트럼프, 렘데시비르 두번째 투약…주치의 "호전 중"

[아시아경제 조현의 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 입원 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 치료제 렘데시비르 두 번째 투약을 받았다.

숀 콘리 대통령 주치의는 이날 케일리 매커내니 백악관 대변인에게 보낸 문서에서 "트럼프 대통령이 오늘 저녁 합병증 없이 렘데시비르 두 번째 투약(도즈)을 끝마쳤다"면서 "확진 이후 점차 호전되며 잘 지내고 있다"고 설명했다고 미국 정치전문매체 더힐이 전했다.

콘리는 트럼프 대통령이 "여전히 열이 없고, 산소 공급도 받지 않는 상태"라면서 "오후 시간 대부분을 업무 수행에 보냈다"고 전했다. 그러면서 "아직 위기에서 벗어난 것은 아니지만 의료진은 조심스럽게 낙관적인 입장을 유지하고 있다"면서 상황을 주시하겠다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난 2일 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝힌 뒤 월터 리드 군병원으로 이동해 치료를 받고 있다. 콘리 주치의는 이날 성명에서 트럼프 대통령이 렘데시비르 치료를 받기 시작했으며 "1회분(도즈) 접종을 마치고 편안히 쉬고 있다"고 밝혔다.

