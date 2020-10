8월 서울 공동주택 분양 전년比 82%↓…인허가·착공도 감소

[아시아경제 문제원 기자] 8월 전국 아파트 분양 물량이 지난해 동기 대비 30% 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 서울의 경우 같은 기간 물량이 80% 이상 급감했다.

4일 국토교통부가 발표한 8월 전국 주택건설 실적을 보면 아파트 등 공동주택의 분양 물량은 1만9040가구로 지난해 동월(2만6733가구)에 비해 28.8% 감소했다.

수도권은 9711가구로 지난해 대비 46.3% 줄었다. 서울의 지난달 분양 물량은 663가구로 지난해에 비해 무려 82.1% 감소했다.

정부가 서울 등 수도권을 중심으로 부동산 규제를 대폭 강화한 영향으로 해석된다. 지방은 9329가구로 지난해 동기보다 물량이 8.0% 증가했다.

유형별로 살펴보면 일반분양은 1만5739가구로 지난해 대비 10.0% 감소했고, 임대주택은 660가구로 79.7% 줄었다. 조합원분은 55.9% 감소한 2641가구다.

8월 주택 인허가 물량은 전국 2만8268가구로 역시 지난해 동월(2만8776가구) 대비 1.8% 줄었다.

수도권은 1만4413가구로 26.3% 줄었지만 지방은 1만3855가구로 50.4% 늘었다.

아파트 인허가 물량은 2만2가구로 8.0% 감소했고 아파트 외 주택은 8266가구로 17.6% 증가했다.

8월 주택 착공 물량은 전국 2만8326가구로 집계됐다. 지난해 동월(3만8189가구) 대비 25.8% 감소했다.

수도권은 1만3539가구로 지난해 대비 40.3%, 지방은 1만4787가구로 4.6% 감소했다.

아파트는 2만381가구로 33.1% 줄었고 아파트 외 주택은 7945가구로 3.0% 늘었다.

8월 주택 준공 물량의 경우 전국 3만3804가구로 조사돼, 지난해 동월(3만6052가구) 대비 6.2% 감소했다.

수도권은 1만8406가구로 2.2%, 지방은 1만5398가구로 10.6% 감소했다.

아파트는 2만7047가구로 1.8%, 아파트 외 주택은 6757가구로 20.6% 줄었다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr