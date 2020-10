‘코리아세일페스타’에 부산기업 띄우기 특별전

부산시·위메프, ‘코리아세일페스타x부산기업온라인특별전’ 진행

11월1일~15일 부산 기업 50곳 100개 제품 온라인 판촉

10월 9일까지 모집 … 부산기업 제품 판매액 10% 할인 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오는 11월 코리아세일페스타 기간에 부산지역 기업 제품의 소비 붐을 일으키기 위한 ‘코리아세일페스타x부산기업 온라인특별전’이 추진된다.

부산시와 산업통상자원부는 부산지역 소비 진작과 내수 활성화를 위해 코리아세일페스타 연계행사로 부산기업 온라인특별전에 참여할 기업을 10월 9일까지 모집한다.

시는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 부산지역 중소기업과 소상공인의 온라인 시장 진출을 지원하고 부산기업 제품의 판매촉진을 위해 ‘코리아세일페스타’ 기간인 11월 1일부터 15일까지 부산지역기업 50여개사의 100여개 제품으로 구성된 부산기업온라인특별전을 진행한다.

이 기간 부산 기업 제품 판매액의 10% 상당 할인 쿠폰을 제공해 판매촉진을 도울 계획이다.

특별전에 참여할 기업은 오는 10월 9일까지 부산시 홈페이지 공고문을 참고해 사업신청서와 서류를 작성해 전자우편으로 접수하면 된다.

선정된 기업은 위메프에 입점해 ‘코리아세일페스타x부산기업온라인특별전’에 참여하게 된다. 사업자등록증상 부산 기업이며, 통신판매업 신고증을 보유하고 있어야 한다.

부산시는 신청기업의 자격을 검토해 내부심의와 위메프 MD의 서면심사를 거쳐 참여 기업 50여곳을 선정한다.

