[아시아경제 이춘희 기자] 싱가포르의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자 수가 7개월 만에 처음으로 한 자릿수로 떨어졌다.

3일 현지 언론에 따르면 싱가포르 보건부는 이날 코로나19 신규 확진자 수가 6명이라고 밝혔다. 누적 확진자는 5만7800명이다.

싱가포르의 신규 확진자가 한 자릿수를 기록한 것은 지난 3월12일 이후 7개월 만이다. 특히 지역사회 감염자는 1명에 그쳤다.

싱가포르는 한때 방역 모범국으로 꼽혔지만 이주노동자 30만명가량이 거주하는 공동 기숙사에 대한 관리 부실 등으로 인해 지난 4월 초부터 확진자가 폭증했다. 하지만 이후 방역 강화 등으로 8월부터 확산세가 눈에 띄게 꺾였고, 지난달부터는 일일 확진자가 40명대로 떨어졌다.

