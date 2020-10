"방역 방해행위" vs. "민심에 귀닫은 정권"…여야, 개천절 집회 두고 다른 목소리

[아시아경제 나한아 기자] 여야는 3일 개천절을 맞아 '널리 인간을 이롭게 하라'는 의미의 홍익인간 정신을 되새기자고 한목소리를 내면서도 국정 현안에 대한 상황인식을 두고는 각자 견해가 달라 의견을 다퉜다.

강선우 더불어민주당 대변인은 "겨레의 하늘이 열린 경사스러운 날이지만, 안타깝게도 코로나19 확산으로 국민 여러분의 일상 곳곳은 굳게 닫힌 오늘"이라고 평했다.

이어서 그는 "일부 단체의 개천절 차량 집회 강행으로 불안과 두려움이 그 어느 때보다 크다"라며 "방역 방해행위와 이로 인한 집단감염, 모든 가능성을 염두에 두고 더 철저하게, 더 두텁게 국민의 삶을 지키겠다"라고 강조했다.

반면 김예령 국민의힘 대변인은 문재인 정부의 국정 운영을 지적하면서 "코로나19와 불안한 민생경제, 아슬아슬한 안보 상황, 공정과 정의에 대한 가치상실, 인간관계는 이념이 기준이 됐다"라면서 "현재 홍익인간의 뜻이 바르게 이어지고 있는지 의구심이 든다"라고 말했다.

그러면서 "민심에 눈과 귀를 닫은 채 실정을 이어가고 있는 정권, 입법부의 역할을 포기한 여당에 끝까지 맞서겠다"라고 밝혔다.

안혜진 국민의당 대변인은 "과거 적폐와 싸워 이긴 우리 국민은 인간을 널리 이롭게 하는 정치를 꿈꾸었으나, 더 난잡하고 뻔뻔해진 신적폐로 인간을 널리 해치는 정치를 마주하게 됐다"라며 정치권 모두에 자성을 촉구했다.

조혜민 정의당 대변인은 "오늘을 맞이해 과연 거대양당은 '널리 이롭게' 시민들을 위한 태도로 임하고 있는지 되짚어 봐야 할 때"라며 "탈당과 출당이라는 변명을 일삼는 거대양당은 공당의 책임이 무엇인지 부디 돌아보라"라고 비판했다.

