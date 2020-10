코로나19 걸렸던 각국 정상들 "트럼프 부부 빠른 회복 기원"

英 보리스 존슨 총리 등 트위터에 '회복 기원' 글 올려

[아시아경제 정현진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 부부의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 소식이 전해지면서 이전에 코로나19에 감염됐던 각국 정상들이 응원의 메시지를 전했다.

2일(현지시간) 일간 가디언 등에 따르면 보리스 존슨 영국 총리는 이날 트위터에 "트럼프 대통령과 멜라니아 트럼프 여사 모두 코로나19로부터 신속히 회복하기를 희망한다"고 적었다.

존슨 총리는 지난 3월 주요국 정상 중 처음으로 코로나19 확진을 받았다. 당시 입원 치료 받았으며 증상이 악화해 중환자실로 옮겨졌다가 상태가 호전돼 퇴원했다. 확진 후 업무 복귀까지 한 달 가량 시일이 걸렸다.

후안 오를란드 에르난데스 온두라스 대통령도 이날 트위터에 "트럼프 대통령과 멜라니아 여사의 조속한 회복을 기원한다"면서 "이 질병을 금세 극복하리라 믿는다"고 말했다. 에르난데스 대통령은 지난 6월 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 하루 만에 상태가 악화해 병원에 입원했고 2주 가량 치료를 받은 뒤 퇴원했다.

쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리도 자신의 트위터에서 부인 소피 그레고어 여사와 함께 "트럼프 대통령 부부가 이 바이러스로부터 어서 완전히 회복하길 바란다"고 적었다. 트뤼도 총리의 부인인 그레고어 여사는 지난 3월 코로나19 확진 판정을 받았다.

과테말라 정부도 트위터를 통해 "트럼프 대통령과 멜라니아 여사의 빠른 회복을 바란다"고 밝혔다. 알레한드로 잠마테이 과테말라 대통령은 지난 18일 코로나19 확진을 받고 현재 치료 중이다. 고혈압, 심장질환 등 기저질환이 있어 고위험 환자로 분류됐지만 과테말라 정부는 현재 거의 회복된 상태라고 밝혔다.

