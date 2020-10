[아시아경제 박종일 기자] 서초구 의회사무국은 지난달 28일 제1위원회실에서 의회사무국 직원을 대상으로 역량강화 교육을 진행했다.

제윤의정 지방의정연구소장 최민수 교수를 초청한 이번 교육은 ‘의정운영에 대한 실무중심의 직무역량 강화’를 주제로 진행됐다.

역량강화 교육은 코로나19 방역수칙을 준수한 가운데 의회사무국 전 직원이 참석, ▲의원연구단체 ▲의사일정 ▲집회 및 회기 등에 대해 실무 중심의 사례와 질의응답 순으로 이루어졌다.

유현숙 의회사무국장은 “의회사무국 역량강화 교육을 통해 효율적인 의사일정 진행과 원활한 의정활동 지원에 큰 도움이 될 것으로 기대하며 의회사무국 직원들은 구민이 행복한 의회를 만들 수 있도록 행정적 뒷받침을 든든히 하겠다”고 밝혔다.

