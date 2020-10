[새내기 다시보기]③박셀바이오, 항암면역치료 플랫폼

[아시아경제 박형수 기자] 항암면역 세포치료제 개발업체 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 28,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 동시에 진단할수 있는 진단키트 수출용으로 허가 획득 완료!!박셀바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 3.71%초기 반응에 주목! 렘데ㅇㅇㅇ, 혈장치료제 모두 타이밍이 중요하다! close 는 상장 첫날 공모가 3만원 대비 큰 폭으로 하락했다. 공모가보다 10% 낮은 2만7000원으로 시초가를 형성한 뒤 20% 이상 급락했다. 상장 당일 주가는 2만1300원을 기록했다. 상장 이튿날 20% 가까이 반등하고 이후로도 반등 흐름을 이어가고 있지만 여전히 공모가를 밑돌고 있다.

박셀바이오는 항암면역치료제를 연구ㆍ개발하는 바이오텍 회사다. 항암면역치료는 인체 면역체계를 활성화하거나 강화해 면역세포로 하여금 암세포를 공격하게 유도하는 치료 방법이다.

선천면역 체계에서 가장 강력한 항암면역능을 가진 자연살해세포를 기반으로 하는 Vax-NK 항암면역치료 플랫폼과 선천면역과 적응면역을 이어줘 강력한 항암면역능을 유도하는 수지상세포를 기반으로 하는 Vax-DC 항암면역치료 플랫폼 등을 개발했다.

항암 적응면역에 강력한 역할을 하지만 암에 대한 선택성과 특이도를 모두 갖춘 차세대 첨단 CAR-T 치료제인 Vax-CAR 항암면역치료제 플랫폼까지 다양한 면역세포를 활용한 항암면역치료 플랫폼을 보유하고 있다. 면역세포에 대해 모두 활성을 증가시키는 역할을 하는 동시에 부작용이 적은 사이토카인으로 알려진 인터루킨-15를 기반으로 하는 동물용 항암면역치료제인 박스루킨-15까지 항암면역 전반을 아우르는 제품군을 연구개발하고 있다.

박셀바이오가 추구하는 자연살해세포, 수지상세포, CAR-T 세포 등 세포치료제 연구개발사업은 기존 의약품과는 차별화된 새로운 방식의 치료제다. 세포치료제 연구개발을 위해서는 장시간이 소요된 세포분리 및 배양 기술, 유전자 편집 및 발현기술, 프로테오믹스 등 다양한 생명공학 기술과 노하우를 축적해야 한다. 다른 제약 및 바이오 업체 진입장벽이 높은 편이며 비교적 성장 초기 단계이므로 독자 기술 확보를 통해 고부가가치 창출이 가능할 것으로 기대하고 있다.

오랜 기간 항암면역분야 연구를 바탕으로 암종 및 병기, 환자의 상태에 따라 최적의 면역치료를 제시할 기술력을 보유하고 있다. 2012년부터 8년간 축적한 GMP 제조 경험을 바탕으로 면역세포치료제의 제조에 관한 기술도 확보했다. 현재 파이프라인의 적응증 확대 및 복합치료 전략하에 재발성·난치성 암에 대한 미충족 의료수요를 해결하기 위해 노력하고 있다.

기업공개(IPO)로 조달한 자금을 현재 임상단계에 진입한 파이프라인인 Vax-NK와 Vax-DC 임상시험에 투자한다. Vax-NK는 현재 진행성 간세포암종 이외의 교모세포종 및 소세포폐암, 대장암, 간암 및 위암 등에 대한 추가 임상시험을 위한 비용으로 사용한다. Vax-DC 파이프라인에 대해선 Vax-NK 파이프라인과 복합치료를 목표로 새로운 임상시험을 계획하고 있다.

자가유래 면역세포치료제를 개발하는 데 걸림돌 가운데 하나는 복잡하고 까다로운 제조 과정을 꼽을 수 있다. 박셀바이오는 이를 극복하기 위해 공모자금 일부를 스마트 생산공정을 개발하는 데 사용하기로 했다.

증권신고서에 따르면 기술이전(License out) 수익이 내년부터 본격적으로 발생한다. 2023년부터 VaxNK, Vax-DC의 제품 매출이 발생하면서 2024년에는 대규모 영업이익이 발생할 것으로 기대했다. 2024년에 매출액 882억원, 영업이익 589억원을 달성할 것으로 추정했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr