은평구, 반려동물 온라인 문화교실 ‘댕댕이스쿨’ 진행

선착순 80가구 접수 12일부터 1:1 온라인 맞춤교육

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 성숙한 반려 문화 조성을 위한 인식개선 활동의 하나로 은평구 반려동물 문화 교실을 온라인 교육으로 진행한다.

은평구에 따르면 반려동물을 키우는 인구가 늘어나는 만큼 최근 개 물림 사고나 펫티켓의 부재로 인해 이웃 간 갈등이 심화돼 관련 민원이 늘어나고 있다.

이에 은평구는 구민들에게 반려동물을 양육하는데 필요한 반려견 기초·배변·산책·사회화 및 문제행동 교육 등을 온라인 교육으로 제공할 예정이다.

은평구 반려동물 문화 교실 ‘은평구 댕댕이 스쿨’은 지난달 28일부터 온라인(포털사이트 ‘은평구 댕댕이 스쿨’ )으로 선착순 80가구를 접수, 12일부터 1:1 온라인 맞춤교육을 시작한다.

구 관계자는 “성숙한 반려동물 문화를 조성해 구민과 동물 모두가 행복한 은평을 만들 계획”이라고 말했다.

