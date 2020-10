사행산업·사채업·마약 유통까지…진화하는 '조폭' 범죄

박재호 의원 국감 자료

조폭, 지능범죄로 영역 확장

[아시아경제 이관주 기자] 일명 '조폭'으로 불리는 조직폭력 범죄가 진화하고 있다. 단순 불법 영업과 폭력으로 생존이 어려워진 조폭들이 사행산업에 뛰어들거나 서민 상대로 금품을 갈취하는 지능범죄로 갈아타고 있는 것이다.

2일 국회 행정안전위원회 박재호 더불어민주당 의원이 경찰청으로부터 제출받은 '최근 5년간 조직폭력범죄 검거 현황'에 따르면, 2016년부터 올해 8월까지 검거된 조폭은 총 1만4462명이다.

이 가운데 6941명(48%)은 폭력행사로 검거됐다. 이어 사행성 불법영업 1342명, 서민상대 갈취 613명, 마약류 불법유통 307명, 유흥업소 갈취 274명 등 순이었다.

지방경찰청별 검거 인원을 보면, 경기남부청이 2644명으로 가장 많았다. 서울청 1551명, 전북 1155명, 경남 1080명, 대전 1032명 등이 뒤를 이었다.

특히 폭력행사 검거 인원은 2017년부터 지난해까지 1605명→1390명→1257명으로 해마다 줄어든 반면, 같은 기간 사행성 불법영업은 226명→317명→341명으로 꾸준히 증가하는 추세였다. 탈세 및 사채업도 아직 적은 수준이긴 하나 13명→31명→62명으로 검거 인원이 늘어났다. 전형적인 폭력 범죄를 넘어 지능범죄로 조폭이 영역을 확장하고 있다는 방증이다.

서민을 상대로 갈취하다 검거된 조직폭력범은 서울(25%)이, 사행성 불법 영업은 경남(17%)이 가장 많았다.

박 의원은 "과거 조직폭력 범죄는 불법도박장이나 유흥업소 등 이권을 두고 폭력을 행사하거나 대형범죄로 검거됐지만, 최근 조직폭력범죄는 서민을 목표로 폭행이나 협박을 하는 생계형 범죄 형태로 범죄 방식이 달라지고 있다고 지적했다.

이어 "조직폭력 범죄 양상이 달라진 만큼 경찰은 폭력을 앞세워 서민을 괴롭히는 조직폭력범들에 대해서는 엄정 대응해야 한다"고 강조했다.

