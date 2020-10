쾌적한 '생활건강' 신제품…기술력 뽐낸다

공기청정·홈케어 서비스 등

[아시아경제 김대섭 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 건강한 생활에 대한 사람들의 인식과 중요성이 더 커졌다. 코로나19로 집 안에서 지내는 시간이 늘어난 상황에서 쾌적함을 느낄 수 있는 생활건강 신제품들이 기술력을 뽐내고 있다.

4일 업계에 따르면 청호나이스는 바닥에 가라앉는 미세먼지의 청정 필요성에 주목해 개발한 '뉴 히어로' 하부흡입 공기청정기 신제품을 선보였다. 뉴 히어로 공기청정기는 바닥 미세먼지 흡입이 용이한 구조의 하부 필터를 장착한 것이 특징이다.

이 제품은 바닥에 가까울수록 중력에 가라앉는 미세먼지가 많다는 점과 공기청정기 하부흡입 기능 작동 시 바닥 미세먼지 농도가 빠르게 감소한다는 점에 주목해 제작됐다. 하부흡입은 물론 360도 전방향흡입 기능을 갖췄다.

또 실내 공기를 효과적으로 청정할 수 있게 '회전 무빙 3웨이 입체 토출' 기능도 적용됐다. 실내 구석구석 미세먼지를 흡입하고 세 방향 입체 토출 방식으로 청정한 공기를 빠르게 내보낸다.

청호나이스 관계자는 "뉴 히어로 공기청정기 출시를 통해 고객들에게 하부흡입 기능의 중요성을 널리 알릴 계획"이라고 말했다.

코웨이는 고밀도 메모리폼과 듀얼 독립 스프링을 결합해 편안함을 제공하는 '탑퍼교체 매트리스 하이브리드4'를 선보였다. 이 제품은 신체가 직접 닿는 매트리스 상단의 탑퍼에 통기성과 흡습성이 뛰어난 양모 패딩을 적용해 포근하게 사용할 수 있다.

또 고탄력 점탄성 메모리폼을 사용해 압력을 가했을 때 천천히 복원되는 특성을 지녀 체압을 골고루 분산시키고 수면 중 뒤척임을 방지한다.

특히 인체 굴곡에 따라 7개 영역으로 스프링 경도를 다르게 배열해 신체 하중을 효과적으로 분산시키고 전신을 섬세하게 지지해준다. 허리는 탄탄하게, 어깨와 엉덩이는 부드럽게 받쳐줘 신체 부위별로 최적화된 안락함을 형성하고 올바른 수면 자세를 유지할 수 있다는 게 회사의 설명이다.

코웨이 관계자는 "총 840개의 촘촘한 독립 스프링으로 옆 사람의 뒤척임에도 균형 잡힌 안정감을 제공하며 언제나 탄탄하게 사용할 수 있다"고 말했다.

교원그룹도 건강가전 종합 브랜드 '웰스'의 홈케어 서비스를 통해 고객들에게 쾌적한 생활환경을 제공하고 있다. 홈케어 서비스는 세균 번식이 쉬운 매트리스 제품을 중심으로 에어컨, 세탁기, 비데를 대상으로 실시한다.

특히 매트리스는 직접 청소가 쉽지 않아 전문장비로 꼼꼼히 관리하는 홈케어 서비스 의뢰가 가장 많은 제품으로 꼽혔다는 게 회사의 설명이다. 에어컨과 세탁기도 내부 청소가 쉽지 않아 살균 및 분해 세척 등 전문 관리 서비스 이용 비중이 높아지고 있다.

웰스 홈케어 서비스 이용건수는 올해 들어 월 평균 300건 이상을 기록했다. 교원그룹 관계자는 "코로나19 확산 등으로 위생과 건강 관리에 대한 관심이 높아져 홈케어 이용이 꾸준히 늘고 있다"며 "웰스 홈케어 서비스는 홈페이지 및 콜센터를 통해 간단하게 신청할 수 있다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr