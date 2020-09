[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 1명 추가 발생했다.

29일 광주광역시에 따르면 북구 용봉동에 거주하는 20대 남성이 코로나19 확진 판정을 받아 494번으로 분류됐다.

이날 오전 북구 동림동에 거주하는 30대 여성이 확진 판정을 받은 데 이어 하루 새 2명이 발생했다.

두 명 모두 감염경로는 조사 중이다.

광주지역에서 지역감염으로 인한 확진자 발생은 지난 22일 2명이 확진된 이후 7일 만이다.

한편 이날 오전 확진자로 분류된 493번 확진자가 지난 25일 오후 2시 45분부터 4시 10분까지 동구 지산동 커볶(카페·동구 지호로 161-7)을 다녀간 것이 확인돼 방역당국은 안전문자 등을 통해 알리고 있다.

