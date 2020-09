[아시아경제 김흥순 기자] 최영진 개인정보보호위원회 부위원장은 29일 오후 경기 고양시 원당시장을 방문해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위한 출입명부 관리실태를 점검했다.

최 부위원장은 방문자가 특정 번호로 전화를 걸면 출입자의 휴대전화 번호, 방문일시 등 기록이 고양시청 서버에 자동 저장되는 '안심콜' 운영 현황을 살펴봤다.

안심콜은 방문자가 본인의 연락처 등을 명부에 기재하지 않아도 되며 발신 기록은 4주 후 자동으로 삭제된다. 최 부위원장은 이재준 고양시장을 만나 안심콜 활용 실태와 실시지역 확대를 위한 의견을 교환했다.

최 부위원장은 "개인정보는 어떠한 위급상황에서도 보호받아야 하는 소중한 국민의 권리"라며 "고양시 안심콜 사례처럼 코로나19 상황 속에서도 개인정보 보호를 위한 우수사례를 발굴해 적극 확산시켜 나갈 것"이라고 말했다.

