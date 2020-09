무료급식소 등 결연복지시설 소외계층 대상 송편나눔과 후원금 전달 행사 진행

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 민족의 명절 추석을 맞아 결연복지시설에서 생활하는 결손가정 아동 및 독거노인 등 어려운 소외계층을 위해 송편 나눔과 후원금을 전달하고 위로하는 사랑나눔 행사를 지난 25일 실시했다고 29일 밝혔다.

이날 산은은 자매결연 무료급식소인 '벧엘나눔공동체'를 방문해 도시락 배식 및 송편 나눔 봉사활동을 진행했다.

산은 관계자는 "앞으로도 주변의 어려운 이웃들에게 따뜻한 사랑과 훈훈한 온정을 함께 나누는 행사를 지속적으로 전개해 나갈 것"이라고 말했다.

