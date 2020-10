뉴욕 택시, 서울보다 2배 많아 "1000명당 15.6대"

"서울 택시 VS 뉴욕 택시" 카카오모빌리티 빅데이터 분석

[아시아경제 부애리 기자] 미국의 뉴욕하면 많은 사람들이 '노란 택시'를 떠올린다. 뉴욕은 현대 택시 시장의 원조이면서 우버, 리프트 등 승차공유 기업의 최대 시장 중 하나다. 모빌리티 데이터로 살펴본 뉴욕과 서울의 택시는 어떻게 다를까.

배회영업·호출문화는 비슷

2일 '2020 카카오모빌리티 리포트'에 따르면 뉴욕의 택시 시장은 일반적인 택시와 FHV(For-hire vehicle·영업용 차량)으로 구분된다. 뉴욕 택시 역시 우리나라의 중형택시처럼 미터기가 설치되어 있고, '배회영업'이 가능한 여객 운송 서비스다.

특히 '옐로우캡(Yellow Cab)'은 뉴욕을 상징하는 택시로 자리잡았다. 2013년에는 맨해튼 북부 일부 지역과 외곽 자치구에서만 영업이 가능한 그린캡으로 불리는 '보로 택시(boro taxi)'가 도입됐다. 지난해 기준 옐로우캡은 1만3587대, 그린캡은 3004대가 운행 중이다. 뉴욕 택시도 우리나라 택시처럼 전화나 앱으로 호출이 가능하다.

뉴욕에서 영업하는 FHV의 다수는 우버 등 승차공유 차량이다. 2010년 4만대에서 지난해 기준 11만6449대로 늘었다. 뉴욕에서 우버 등 승차공유 차량은 콜택시 가맹업이나 콜택시 조합 소속이다. 우버, 리프트 등 승차공유 서비스업체는 HVFHS(High Volume For-hire Services)로 영업 면허를 받고 운영 중이다. 뉴욕시가 2018년 신규 도입한 제도다. 뉴욕시는 주법의 예외를 인정 받아서 기존 택시 규제의 큰 틀에 승차공유 서비스를 편입했다.

뉴욕은 '승차공유' 서울은 '배회영업'

뉴욕은 전통적인 택시보다 승차공유 차량 수가 압도적으로 많은 것으로 조사됐다. 배회영업 중심의 중형택시가 다수인 서울과 다른 모습이다. 뉴욕의 배회영업 택시 차량은 1만6591대 수준이다. 중형과 모범을 합한 서울(6만7432대)의 4분의 1수준이다.

하지만 우버,리프트를 포함한 FHV를 포함하면 뉴욕에서 영업중인 호출영업 택시는 11만6449대에 달한다. 서울의 호출영업 택시(922대)보다 70배 많다. 배회영업과 호출영업 전체 택시 수는 인구 1000명당 뉴욕이 15.6대, 서울이 6.8대로 뉴욕이 서울보다 2배 이상 많다.

낮에 타는 '뉴욕' 밤에 타는 '서울'

승객들의 이용 패턴도 달랐다. 서울은 뉴욕보다 밤~새벽 시간대 택시를 이용하는 사람의 비중이 상대적으로 높았다. 반면 뉴욕은 낮~저녁 시간대 이용이 많았다.

서울의 경우 택시 이용량이 높은 시간대는 오전에는 평일 오전 8시, 주말 오전9시로 나타나고 밤시간에는 평일과 주말 모두 자정으로 나타났다. 뉴욕은 이용량이 가장 많이 쏠리는 시간은 저녁 7시였다. 옐로우캡의 경우, 출근시간대 보다는 오후 4시에 피크타임이 나타났다가 퇴근시간대인 저녁 6시에 가장 많은 이용이 집중되는 것으로 나타났다.

카카오모빌리티는 "뉴욕은 세계 금융의 중심지인 만큼 증권시장 개장에 앞서 출근하는 사람이 많고, 마감 직후인 오후4시경에 맨하튼 중심가에서 집중적으로 배회영업을 하는 옐로우캡 이용자들이 많은 것으로 보인다"면서 "서울의 경우 밤늦게까지 놀거나 야근하는 사람들이 뉴욕보다 상대적으로 많은 것으로 보인다"고 분석했다.

