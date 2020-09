쉐보레 트레일블레이저, 국토부 신차안전도평가 1등급 달성

[아시아경제 우수연 기자]쉐보레의 정통 스포츠유틸리티차량(SUV) 트레일블레이저가 국토교통부 주관 2020 신차안전도 평가(KNCAP)에서 최고 등급인 1등급을 받으며 안전성을 입증했다.

쉐보레는 29일 트레일블레이저가 정면·부분 정면 및 측면 충돌 등으로 이루어진 충돌안전성 부분평가에서 총점 60포인트 중 59.5포인트를 기록하며 별 5개를 획득, 1등급의 안전성을 공인 받았다고 밝혔다.

특히 올해부터 대폭 강화된 사고예방 안전성부문 첨단 안전장치 평가에서 우수한 점수를 얻으며 능동 안전장치 사양 관련해서도 최고의 경쟁력을 확보했다.

김동석 GM테크니컬센터코리아 차량안전본부 전무는 "쉐보레 트레일블레이저의 KNCAP 최고등급 획득은 차량 개발 초기단계부터 고객의 안전을 최우선시하는 GM의 제품개발 철학을 명확히 보여준 결과"라며 "앞으로도 세계 최고 수준의 차량 개발을 위해 임직원 모두가 함께 끊임 없이 노력해갈 것"이라고 말했다.

트레일블레이저는 차체에 기가스틸 20%를 포함한 78%의 고장력 및 초고장력 강판을 적용, 전방 및 측면 충돌 시 충격이 최적의 경로로 분산될 수 있게끔 설계됐다. 뿐만 아니라 범퍼 시스템에 플레이트형 하단 범퍼 및 상단 임팩트빔을 적용, 보행자 충돌 시 충격을 흡수해 보행자의 무릎 및 다리의 상해를 최소화하는 등 차량 탑승객은 물론 보행자의 안전까지 세심하게 확보했다.

또한, 6개의 에어백을 포함해 차선 이탈경고 및 차선 유지 보조시스템, 전방충돌 경고 시스템, 전방 보행자 감지 및 제동 시스템, 저속 자동 긴급 제동 시스템 등 각종 교통 안전사고를 미연에 방지할 수 있는 첨단 능동 안전사양들을 기본 탑재하고 있다. 그밖에도 어댑티브 크루즈 컨트롤, 후측방 경고 시스템 및 사각지대 경고 시스템 등 보다 향상된 안전 편의 사양도 적용 가능하다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr