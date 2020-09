의료·교육·유통 등 '비대면 경제표준화'에 2025년까지 370억 투입

산업계 중심의 '비대면 경제 표준 오픈포럼' 출범

"민관 협력 표준화…디지털 뉴딜 선도"

[아시아경제 문채석 기자] 정부와 민간이 함께 코로나 시대 비대면 경제를 선도하기 위한 표준 개발에 나선다. 의료, 교육, 유통·물류 등의 비대면 서비스에 대한 국제표준화 등을 추진한다. 이를 위해 오는 2025년까지 370억원을 투입해 50종의 표준을 개발하고, '디지털 표준 실증센터' 구축을 추진한다.

산업통상자원부는 29일 오후 2시 서울 중구 웨스틴조선서울 호텔에서 '비대면 경제 표준 오픈포럼' 출범식을 개최했다고 밝혔다.

행사엔 성윤모 산업부 장관과 포럼 회장인 이학성 LS ELECTRIC 고문 등 포럼의 산·학·연 회원 100여명이 온·오프라인으로 참석했다.

산업부가 '비대면 경제 표준화 전략'을 수립한 데 이어 업계를 중심으로 민간 포럼을 구성한 것이다. 비대면 서비스와 기술 표준화를 추진해 '디지털 뉴딜'을 뒷받침하는 게 목표다.

포럼은 ▲의료, 교육, 유통·물류 등 분야별 국가·국제표준 개발 ▲표준에 기반한 사업화 모델 발굴 ▲비대면 경제 표준화활동 제고를 위한 정책 제언 등을 하기 위해 구성됐다. 이 고문이 회장을 맡고 한국표준협회가 사무국을 운영한다.

우선 비대면 3대 서비스인 의료, 교육, 유통·물류 등 3대 비대면 서비스 국제표준화를 우선 추진한다. 산업부는 2025년까지 표준 개발에 370억원을 투입할 계획이다.이를 통해 50종의 표준을 개발하고 '디지털 표준 실증센터'를 구축할 예정이다.

K-방역 관련 모바일 자가격리관리 애플리케이션, 채소와 의약품 등 신선물류 포장기술에 대한 국제표준 개발은 관계부처와 합동 추진한다.

화상회의, 디지털계약, 무인사업장, 원격검침 등 비대면 일상에 필요한 '생활표준'을 개발·보급한다. 3D프린팅, 로봇, 드론 등 비대면 서비스 구현기술의 안전성 등을 실증하는 체계를 구축해 성능 표준을 고도화한다.

포럼에선 비대면 시험인증, 무역금융, 채용지원 등 즉시 시행할 수 있는 제도 개선 방안을 함께 발표했다.

다음달 말부터 KS 비대면 시험·인증을 시행할 계획이다. KS·KC 인증심사 시 심사원의 현장 방문이 어려울 경우를 감안해 비대면 심사·면접 절차를 도입할 예정이다.

무역금융과 수출 마케팅을 위한 온라인 다이렉트 보험·보증 프로그램을 출시한다. 온라인 상품전을 동남아에서 북미, 유럽 등으로 확대한다.

이날 산업계는 비대면 제품과 서비스의 국제표준화를 통해 사업화를 성공한 사례를 발표했다.

포럼 회장직을 맡고 있는 LS ELECTRIC은 스마트 공장 또는 기존 공장 간 데이터 통신을 통합 운영할 수 있는 국내 유일 산업용 이더넷 통신기술인 '라피넷'을 국제표준화했다. 이를 자동차 제조공장에 적용하기도 했다.

국제 표준화에 참여 중인 권대현 LS ELECTRIC 부장은 지난 2016년 세계표준의 날에 대통령 표창을 수상한 바 있다.

성 장관은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가속화되는 비대면 경제 시대는 새로운 전환을 요구하고 있다"며 "뚜렷한 강자가 없는 비대면 경제의 국제표준을 선점하면 우리나라가 비대면 경제 시대의 판을 짜는 주체(룰 세터)로 부상할 수 있다"고 강조했다.

이어 "포럼에서 발표한 표준화 성공 사례들처럼 국제표준을 통한 비즈니스 모델을 확대·발굴해 우리나라 비대면 경제의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr