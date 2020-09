[아시아경제 조성필 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 3,500 등락률 -1.35% 거래량 1,027,538 전일가 258,500 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 백신 11번째 임상 3상 돌입! 연간 20억회 이상 생산한다! 최대 관련주는?셀트리온 3형제 합병 시동, 주가는 [특징주] 셀트리온 3사 합병 소식에 '상승'…셀트리온제약 13%↑ close 은 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 3,500 등락률 -1.35% 거래량 1,027,538 전일가 258,500 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 백신 11번째 임상 3상 돌입! 연간 20억회 이상 생산한다! 최대 관련주는?셀트리온 3형제 합병 시동, 주가는 [특징주] 셀트리온 3사 합병 소식에 '상승'…셀트리온제약 13%↑ close 헬스케어와 바이오시밀러 항체의약품(램시마IV, 허쥬마, 램시마SC) 공급 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

계약금액은 2523억925만원이다. 2019년 매출 대비 22.36%에 해당한다.

계약기간은 오는 30일까지다.

