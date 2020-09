에너지공단, 육상풍력 입지지도 온라인 컨설팅 시작

"오프라인 서비스는 123건 제공"

[아시아경제 문채석 기자] 한국에너지공단 풍력발전 추진지원단은 '육상풍력 입지지도 컨설팅 온라인 시스템'을 구축해 정식으로 운영하기 시작했다고 28일 밝혔다.

컨설팅은 지난해 정부가 발표한 '육상풍력 발전 활성화 방안'의 후속조치다. 지원단이 지난 4월부터 육상풍력 입지지도 연구과제의 중간 결과물을 활용해 제공 중이다. 지금까지 51개 기업·개인에게 123건의 컨설팅 서비스가 제공됐다.

그간 육상풍력 개발 전 부지 발굴이나 선정 단계에서 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼 지도, 산림청 산림공간정보서비스, 각종 문헌 등 여러 채널에 분산된 정보를 직접 수집하거나 전문 개발 업체를 통해 알아내야 했다.

온라인 컨설팅 서비스를 신청하면 지원단이 각종 입지규제, 풍력이용률 등 사업에 필요한 59종의 풍황, 환경, 산림 분야 정보를 분석해 결과를 사업자에게 무상 제공한다.

박성우 지원단 부단장은 "입지지도 컨설팅 서비스는 하루라도 더 빨리 사전환경성이 고려된 풍력 사업이 기획·진행될 수 있도록 지원단이 자발적으로 제공하는 것"이라며 "컨설팅 신청이 지속적으로 늘어 이용자의 편의 증진을 위해 온라인 시스템을 구축했으니 앞으로도 많은 이용 부탁드린다"고 말했다.

