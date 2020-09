여수경찰, 대환대출 빙자한 전화금융사기 현금수거책 검거

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수경찰서(서장 문병훈)는 지난 25일 16께 여수시 무선로 노상에서 금융회사 직원을 사칭, 대환대출을 빙자하여 현금 2350만원을 편취하려한 전화금융사기(보이스피싱) 현금수거책 A씨(62세,남)을 검거해 수사중이다.

여수경찰은 최근 대면편취형 보이스피싱 범죄가 기승을 부리고 있어 관련 수사첩보 등을 수집하던 중, 지난 23일 불상의 피의자에게 1900만원을 건네준 뒤 경찰에 신고한 피해자가 나머지 금액인 2350만원을 또 건네주기로 하였다는 진술을 확보하고 약속장소인 여수시 무선로 노상에서 2시간여 잠복근무 끝에 현금수거책 A씨를 발견하고 검거했다.

압수한 휴대전화를 분석해 몬 결과 지난 18일 부터 25일 까지 동종 수법으로 총 9회에 걸쳐 각각의 피해자들로부터 약 1억 8487만원 상당을 편취한 여죄를 확인했다.

여수경찰서 문병훈 경찰서장은 “검거한 현금수거책을 상대로 구속영장을 신청하고 여죄 등 보강수사를 통하여 현금을 송금받은 보이스피싱 조직원 검거를 위해 수사력을 집중할 예정이라고 밝혔다”.

