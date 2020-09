[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 독일 프로축구 분데스리가 내 최고 명문 클럽 중 하나인 '보루시아 도르트문트'와의 공식 후원 파트너십을 21/22시즌까지 2시즌 연장했다고 28일 밝혔다.

한국타이어는 2009년부터 '보루시아 도르트문트'의 공식 후원 파트너로 활동하며 독일 및 전 세계 축구팬과 고객들에게 프리미엄 브랜드 마케팅을 선보이고 있다.

'보루시아 도르트문트'는 오랜 역사 동안 다양한 우승 기록을 쌓아 독일 뿐 아니라 유럽에서도 명문 축구 클럽으로 손꼽히며, 팬들의 충성도가 높기로 유명해 분데스리가 팀들 중 브랜드 가치가 가장 높은 팀이다.

한국타이어는 LED 전광판을 비롯한 경기장 전역에서 브랜드를 노출시켜 전 세계 축구 팬들에게 인지도를 높이고 있으며, 다양한 마케팅 활동으로 한국타이어의 브랜드 철학, 혁신적인 상품과 서비스를 알리고 있다.

