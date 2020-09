강동구, 실업청년 위한 디딤돌 수당(월 50만)지원

코로나19로 일자리 잃은 청년에 월 50만원, 최대 3개월 지원... 오는 10월11일까지 지원대상자 모집, 총 100명 선정

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황으로 시간제·단기·아르바이트 등에 종사하다가 일자리를 잃은 청년 실직자 100명에게 ‘실업청년 디딤돌수당’을 지원한다.

이번 사업은 코로나19로 인해 실직한 청년들의 생활안정을 지원하고 다시 사회에 진입할 수 있는 활동을 촉진하기 위해 마련됐다.

강동구 청년인구는 13만8023명으로 구 전체인구의 30.1%에 달해 고용보험 미가입 등 조건이 되지 않아 실직 상황임에도 정부지원대상이 되지 않는 청년 실직자에게 큰 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

지원대상은 서울시 거주 6개월 이상이면서 공고일 현재 강동구에 거주하는 만19세부터 39세까지 청년 실직자로 최소 1개월 이상 동일 사업장에서 시간제·단기근로·아르바이트 등으로 근무하다가 코로나19 심각단계 격상(2020. 2. 23.) 이후 공고일 현재(2020. 9. 21.) 사이에 비자발적으로 실직된 청년이다.

지원대상 규모는 100명이며, 신청자 지원요건 충족여부를 심사 후 지원대상자를 선정할 예정이다.

지원대상자는 월 50만원, 최대 3개월 간 지원되며, 강동구 지역화폐(강동빗살머니)로 지급된다.

이정훈 강동구청장은 “코로나19로 인한 청년 취업난이 심각한 상황에서 정부지원의 사각지대에 놓인 청년 실직자에게 디딤돌이 될 수 있는 다양한 지원제도를 지속적으로 강구할 예정”이라고 말했다.

신청접수는 10월11일까지, 이메일(didim2020@citizen.seoul.kr)접수로 가능하다.

강동구 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 작성 후 증빙자료와 함께 이메일로 제출하면 된다. 자세한 사항은 강동구청 홈페이지를 통해 확인가능하다.

이번 실업청년 디딤돌수당 지원사업에 대해 궁금한 사항은 강동구청 일자리창출과 일자리정책팀에 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr