'미우새' 제시가 말한 소속사 사장 싸이 "천재이며 완벽주의자"

[아시아경제 김정호 기자] 제시가 소속사 사장 싸이가 '눈누난나' 이후 자신에게 터치하지 않는다고 말해 눈길을 끌고 있다.

27일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 제시는 싸이와 일하면서 생긴 일화가 전파를 탔다.

이날 MC 서장훈은 앞서 제시가 '소속사 사장 싸이가 가끔 날 미치게 하지만 음악은 믿는다'라고 말한 것을 언급하며 이에 대해 물었다.

이에 대해 제시는 "싸이는 천재다. 완벽주의자인데 결론을 깔끔하게 낸다. 그러나 과정은 크레이지"라고 설명했다.

나아가 그는 "그래도 '눈누난나' 이후로 좀 터치를 안 한다"라고 덧붙였다. 이 말을 들은 서장훈은 "잘 되니까 터치를 안 하는 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 임원희는 소개팅 상대 황소희 씨의 등장해 이목을 끌었다. 주선자 배정남은 "사람이 정말 좋더라. 좋은 사람들끼리 만나면 좋을 것 같아서 (주선했다)"고 전했다.

이에 임원희는 "정보(?)로 86년생이라는 말을 들었다. 범띠시던데 저는 개띠다. 재미로 범띠와 개띠의 궁합을 알아봤는데 되게 좋더라. 그냥 그렇다는 이야기다. 실제로 범띠를 되게 무서워한다"며 말문을 열었다.

아울러 그는 "나쁘다는게 아니라 좋다는 뜻이다. 최민식 선배님이 범띠시다. 완전 깽깽하다. 여성 분이 범띠여서 무섭다는게 아니라 좋다는 거다. 제가 무슨 이야기를 하는지 모르겠다"며 얼버무려 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.

이를 본 배정남이 "오늘 형님 옷 입은 스타일 어떻냐. 깔끔하고 괜찮지 않냐"고 하자 소희 씨는 고개를 끄덕였다. 나아가 소희 씨는 "저 그 셔츠 입는거 되게 좋아한다. 거기에 면바지 입는 것도 좋다"고 말했다. 이를 들은 임원희는 자리에서 벌떡 일어나 면바지 임을 강조해 웃음을 자아냈다.

한편, 미운 우리 새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr