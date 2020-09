"제꺼 아니에요" 이시언이 차고 나온 시계 화제인 이유…실거래가 2억

[아시아경제 김정호 기자] 배우 이시언이 나혼자 산다를 통해 차고 나온 시계의 가격이 알려지면서 연일 화제다.

이시언은 지난 25일 MBC '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에 출연했다. 당시 그가 차고나온 시계가 초고가의 명품 시계인 것으로 전해졌다.

이후 온라인커뮤니티에서는 '이시언 시계'에 대한 글들이 계속해서 업로드되고 있었다.

이시언이 착용한 시계는 파텍 필립 노틸러스 5980R 모델로 추정되고 있다. 이는 해당사의 모델중에서도 초고가의 제품으로 유명하다. 파텍 필립 노틸러스 5980R의 정가는 1억 원, 실거래가는 2억 원을 넘는 것으로 전해졌다.

이에 대해 이시언은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "시계 이야기 많은데 제 것 아닙니다. 2100년도 구입 예정"이라고 해명했다.

한편, 이시언은 방송에서 명품 브랜드인 까르띠에 등 럭셔리 시계를 차고 나온 바 있다.

