광주혁신추진위 ‘인공지능도시 광주’ 국가정책화 권고

데이터·컴퓨팅·알고리즘 등 총괄하는 AI 기술혁신 플랫폼 조성



데이터센터 연계 세계 10위권 내 개방형 양자·슈퍼컴퓨터 구축

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시장직속 광주혁신추진위원회(위원장 주정민)가 ‘인공지능강국 대한민국을 선도할 인공지능중심도시 광주 조성’를 확정해 28일 광주광역시에 권고한다.

이번 권고는 혁신추진위가 2018년 11월27일 시장직속 자문기구로 출범한 이후 권고·제안한 공공기관 혁신, 시립예술단 활성화, 스마트제조혁신, 광주형 복지모델 구축, 저출생 대책, 2050탄소중립도시 달성, 위드코로나행정체제로 전환 등에 이은 22번째 권고·제안이다.

4차 산업혁명시대에 치열한 산업경쟁 속에서 세계 각국은 사활을 걸고 기술개발, 산업융합 등 국가차원의 인공지능정책을 수립?시행하고 있으며, 우리 정부도 디지털 기반 한국형 뉴딜정책을 발표하는 등 인공지능을 국가정책으로 적극 추진하고 있다.

이에 혁신추진위에서는 ‘인공지능강국 대한민국을 선도할 인공지능중심도시 광주 조성’을 목표로 ▲정부정책을 선도하는 인공지능 정책 수립·시행 ▲기술혁신 플랫폼, 인력양성 등 AI허브 기반 강화 ▲시 미래전략산업으로 AI기반 융합산업 육성 ▲스마트공장·규제자유구역·창업·벤처 등 정책수단 활용 등 4개 분야 33개 과제를 광주시에 권고했다.

주정민 위원장은 “4차 산업혁명시대에 광주가 국토 서남부지역의 경제·산업 거점도시로 성장하는데 인공지능이 추동력이 돼야 한다”며 “이번 권고가 시정에 반영돼 광주가 대한민국의 혁신을 선도하는데 기여할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr