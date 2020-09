"창원 단감 많이 드이소∼" … 허성무 시장, 지역특산물 '영상 홍보'

'엘롯데 100LIVE' 태추단감·단감김치 등 상품 홍보

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 롯데백화점 애플리케이션 '엘롯데 100LIVE'를 통해 시도한 지역 농특산물 라이브커머스 판매가 대성공을 거뒀다고 27일 밝혔다.

지난 25일 오후 5시부터 롯데백화점 창원점과 약 30분간 진행된 라이브 커머스 방송에서 태추단감과 단감김치 등 창원 농특산물은 완판을 기록했다. 이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려움을 겪고 있는 지역 농업인에게 제품 홍보 기회를 제공하는 동시에 소비자에게는 우수한 상품을 저렴한 가격에 살 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

라이브커머스는 쇼핑과 소통을 결합해 채팅을 통해 진행자와 판매자는 물론 다른 구매자와 소통을 하면서 상품에 대한 정보를 주고받으며 구매하는 형태의 비대면 신유통 방식이다.

특히 허성무 창원시장이 직접 출연해 창원단감 홍보와 판매 분위기를 한껏 띄웠다. 창원농특산물 라이브커머스는 단시간 내 조회수가 1만명을 넘어 우리나라 3대 라이브 채널 중 하나인 '100LIVE' 상위에 랭크돼 판매와 홍보에 이중효과를 거뒀다.

허 시장은 "앞으로 농특산물 종합쇼핑몰인 창원몰을 기반으로 비대면 마케팅을 강화하고 새로운 유통방식 도입에 적극 나서겠다"며 "경기 침체로 어려움을 겪고 있는 농업인과 소상공인 지원에 더욱 힘쓰겠다"고 강조했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr